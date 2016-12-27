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27.12.16 / 12:51 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге зарегистрировано более 2 тыс. обманутых дольщиков

В 26 проблемных комплексах

Фото АБН

Фото АБН

В петербургском реестре зарегистрировано более 2 тыс. обманутых дольщиков. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя комитета по строительству города Евгений Барановский, передает корреспондент АБН.

По словам Барановского, в Петербурге в настоящий момент 26 проблемных объектов. Всего комитет по строительству осуществляет контроль за 67 жилыми домами почти на 21 тыс. квартир общей площадью более 1 млн кв. м.

Отметим, Евгений Барановский также сообщил, что в городе нет ни одного заброшенного объекта. За каждым проблемным комплексом власти Петербурга осуществляют надзор. Также Барановский отметил, что в комитете по строительству есть план завершения строительства каждого проблемного объекта. Отметим, в июне комстрой обновлял реестр дольщиков. Тогда в него попали 1,7 тыс. человек.

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