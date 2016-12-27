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27.12.16 / 14:11 Новости / Политика / Россия и мир

Московский суд признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом

Россия «обязана дать правовую оценку» украинским событиям

КиевДорогомиловский суд Москвы признал события, произошедшие в Киеве в 2014 году, государственным переворотом. Судебное заседание прошло во вторник.

«Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом», — пояснила инстанция. Кроме того, суд заявил, что Москва обязана дать произошедшим событиям правовую оценку из-за того, что «между российским и украинским народами сложились уникальные отношения"

Напомним, в конце 2013 года в Киеве проходили массовые акции протеста. Они начались из-за того, что бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации республики с Евросоюзом.

К началу февраля 2014 года акции переросли в крупные вооруженные столкновения с силовыми структурами. Януковича отстранили от власти 22 февраля. Вскоре он покинул страну.

По материалам: tass.ru
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