Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «Юлмарта РСК» И включил в реестр требований кредиторов задолженность в 50 млн рублей

Арбитраж Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении дочки интернет-ритейлера «Юлмарт», компании «Юлмарт РСК». Заседание суда прошло во вторник.

В суде рассматривали «Балтийской электронной площадки» (БЭП). Компания требует признать «Юлмарт РСК» несостоятельным. Суд также включил в реестр требований кредиторов задолженность «Юлмарт РСК» перед БЭП в размере 50 млн рублей.

«Юлмарт РСК» — это операционная компания, ответственная за розничную реализацию товаров и оказание услуг «Юлмарта». Акционеры головной компании подчеркнули, что у самого «Юлмарта» есть большой портфель активов, которые покрывают обязательства и позволяют вести операционную деятельность.

Отметим, ранее арбитраж согласился отложить рассмотрение исков частного кредитора Олега Морозова к «Юлмарту». Также отложено рассмотрение иска БЭП к «Юлмарт Девелопмент». Ответчики собираются договариваться с кредиторами во внесудебном порядке. Кроме того, у обеих компаний есть активы.