Судебные приставы Петербурга взыскали с ограниченных в праве выезда за границу должников более 3 млрд рублей За 11 месяцев

Судебные приставы Петербурга за 11 месяцев взыскали с должников, ограниченных в праве выезда за границу, 3,2 млрд рублей. Об этом сообщили Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу во вторник.

За 11 месяцев 2016 года судебными приставами Петербурга было вынесено более 28 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Почти половина постановлений коснулась должников по алиментам.

Напомним, ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщил о намерении заключить соглашение со службой судебных приставов. По словам председателя комитета Сергея Харлашкина, структуры будут обмениваться информацией о должниках.