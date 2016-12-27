Польского водителя грузовика застрелили за несколько часов до теракта в Берлине – СМИ Возможно, при наезде он был еще жив, но уже без сознания

Эксперты установили, что польского водителя застрелили за несколько часов до того, как грузовик въехал в толпу людей в Берлине. Об этом сообщили источники Bild в следственных органах.

Вскрытие показало, что водителю выстрелили в голову за три часа до теракта. Следователи не отрицают, что в момент наезда на людей, мужчина был жив, однако он определенно был в бессознательном состоянии. Таким образом, не подтверждается версия, что водитель грузовика пытался помешать террористу наехать на людей, из-за чего он получил ранение.

Отметим, существует петиция с призывом присудить польскому водителю Крест за заслуги перед Германией посмертно. В настоящее время она собрала порядка 37,4 тыс. подписей. При достижении 50 тыс. подписей документ направят президенту Польши Йоахиму Гауку.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. Тогда тягач с прицепом въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате 12 человек погибли, еще 48 граждан получили ранения.

Ответственность за теракт взяла запрещенная в РФ группировка «Исламское государство». За рулем находился тунисец Анис Амри.