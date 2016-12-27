В Петербурге минеральная вода вошла в ТОП-10 новогодних продуктов Но самый популярный напиток – шампанское

В Петербурге минеральная вода вошла в ТОП-10 новогодних продуктов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками торговой сети «Перекресток».

На минеральную воду в последнюю неделю года приходится 4,9% всех продаж. Среди жителей других регионов минералка в топ-10 новогодних продуктов не вошла.

Лидерами среди безалкогольных новогодних напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Наибольшей популярностью они пользуются в Челябинске (5,8%), Ростове-на-Дону (4,9%) и Перми (4,8%), Уфе (4,6%) и Екатеринбурге (4,5%). Москвичи же выбирают сладкую газированную воду (3,8%).

Самый новогодний алкогольный напиток, конечно – это шампанское. Чаще всего игристое покупают москвичи (11,6%) и екатеринбуржцы (12,1%). Реже всего — жители Перми (6,4%), Нижнего Новгорода (6,5%) и Самары (7%). Второй по популярность напиток на новогоднем столе россиян – водка (7,9%). Почетное третье место досталось виски (7%), который особенно любят в Казани (8,4%) и Самаре (8,1%)

Среди закусок наибольшей популярностью у россиян пользуются наборы конфет. В некоторых городах их покупают к Новому году даже чаще, чем шампанское. Конфеты занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в «Перекрестках» Ростова-на-Дону (14,4%), Уфы (14,3%), Самары (13,4%), Перми (12%), Казани (11,3%), Санкт-Петербурга (10,7%), Челябинска (10,3%) и Нижнего Новгорода (9,7%). Также в ТОП-10 продуктов, которыми россияне сервируют стол, входят полутвердые и твердые сыры (6,6%), почти настолько же популярны цитрусовые фрукты и торты (5,6%).

В ТОП-10 продуктов для новогоднего стола не вошли икра, колбаса, свинина и экзотические фрукты. Последние чаще покупают в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) – здесь они входят в ТОП-5 популярных предновогодних покупок. Совсем равнодушны к фруктовой экзотике жители Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Жители Перми (6,8%) и Челябинска (5,9%) в качестве украшения новогоднего стола предпочитают использовать соленую рыбу, которая здесь входит в пятерку лидеров по продажам.

Отметим, данные основаны на анализе данных о продажах в ТС «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону) в период с 27.12.2015 по 3.01.2016 год.