Торги на Московской бирже закрылись в зеленой зоне ММВБ – 2189,43; РТС – 1135,79

Торги на Московской фондовой бирже во вторник закрылись ростом индексов. ММВБ прибавил 0,53% и закрылся на отметке 2189,43 пункта, а РТС вырос на 0,99% до 1135,79 пункта.

Ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова отмечает, что на российских торговых площадках продолжается консолидация. Нефть Brent котируется немногим выше $55 за баррель. До конца текущего года аналитик не видит принципиальных причин для ее снижения. А вот уже в следующем году участники нефтяного рынка начнут оценивать реальные объемы добычи стран, заключивших венские соглашения, и сравнивать их с установленными квотами, прогнозирует Соснова. Таким образом, динамика нефтяных котировок будет, в частности, определяться соответствием реальных объемов добычи с ожидаемыми. Курс доллара США во вторник попытался продвинуться к 60.6 руб./$, уточнила аналитик.