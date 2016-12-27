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27.12.16 / 05:34 Новости / Политика / Россия и мир

Трамп опроверг слова Обамы о его возможной победе на президентских выборах

И напомнил о причинах поражения демократов

трампИзбранный президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Барак Обама не смог бы победить его на прошедших в ноябре выборах. Такое мнение политик высказал во вторник.

«Президент Обама сказал, что, по его мнению, он бы победил меня. Он должен был так сказать, но я говорю: НИ ЗА ЧТО!», — написал Трамп. Он также напомнил о причинах, которые, по его мнению, помешали демократу Хиллари Клинтон одержать победу. В частности, политик упомянул потерю американцами рабочих мест, ИГИЛ (запрещено в РФ) и реформу системы медицинского страхования.

Напомним, накануне Обама заявил, что он выиграл бы президентские выборы, если бы принял в них участие. В штабе Трампа в тот же день сообщили, что после инаугурации политик отменит до 70% указов нынешнего президента. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич признал, что этому могут помешать законы. По его словам, Трамп прибегнет к помощи «сообразительных юристов».

 

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