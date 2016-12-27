Трамп сравнил ООН с клубом по интересам По мнению политика, это "грустно"

Избранный президент США Дональд Трамп сравнил ООН с «клубом для хорошего времяпрепровождения». Такое мнение политик высказал в понедельник.

«ООН имеет великий потенциал, однако сейчас она является просто клубом для того, чтобы собираться, разговаривать и хорошо проводить время», — написал Трамп. Он добавил, что это «грустно».

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял большинством голосов резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях. Трамп призывал наложить вето на документ, но этого не произошло. Политик раскритиковал резолюцию и пообещал, что в отношениях США и ООН «все изменится» после 20 января. На этот день запланирована инаугурация Трампа.