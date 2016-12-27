«Трансперенси Интернешнл» нашла конфликт интересов в строительстве ЖК Горного университета в Петербурге На углу Наличной улицы и улицы Нахимова

«Трансперенси Интернешнл» нашла конфликт интересов в строительстве жилищного комплекса Петербургского горного университета «Васильевский квартал». Организация опубликовала результаты расследования во вторник.

Петербургский горный университет получил землю для строительства научно-лабораторного комплекса, а вместо этого там появился жилой комплекс. Участок на углу Наличной улицы и улицы Нахимова университету выделили в 1996 году. К 2008 году на участке ничего не построили, его назначение сменили на «жилые дома для сотрудников и преподавателей университета», а изначальная территория застройки увеличилась.

В конкурсе на строительство комплекса участвовали три компании, причем одна из них являлась учредителем другой. По данным «Трансперенси Интернешнл», корпуса строила аффилированная с ректором Горного университета Владимиром Литвиненко компания. В ЖК часть площадей находится в собственности коммерческих структур, которые также связаны с Литвиненко.

«Трансперенси Интернешнл» подозревает, что имеет место конфликт интересов. Антикоррупционная организация направит обращения в министерство образования и Генпрокуратуру РФ.

Напомним, ранее «Деловой Петербург» опубликовал статью о переходе активов Горного университета близким к Литвиненко структурам. Стоимость активов оценили в 7 млрд рублей. В их числе – территория ЖК «Васильевский квартал». Совокупная стоимость квартир в ЖК – порядка 20 млрд рублей.

Литвиненко находится на посту Горного университета с 1994 года. Отметим, в Горном университете в 1997 году защищал кандидатскую диссертацию по экономике президент России Владимир Путин. В 2000, 2004 и 2012 годы Владимир Литвиненко трижды возглавлял избирательный штаб Путина в Петербурге во время выборов президента России. По итогам 2015 года Литвиненко занимал первое место в рейтинге самых состоятельных ректоров России по версии РБК.