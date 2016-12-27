На месте крушения Ту-154 нашли еще два тела Общее число жертв достигло шестнадцати человек

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасатели обнаружили еще двоих погибших. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе на месте катастрофы.

В ближайшее время тела поднимут на поверхность. Общее число найденных жертв достигло шестнадцати.

Напомним, самолет Минобороны пропал с радаров утром 25 декабря. На его борту находились 92 человек. Среди них – военнослужащие, журналисты, а также ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Судно направлялось в Сирию.