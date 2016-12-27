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27.12.16 / 11:01 Новости / Россия и мир

На месте крушения Ту-154 нашли еще два тела

Общее число жертв достигло шестнадцати человек

Фото: rostec.ru

Фото: rostec.ru

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море спасатели обнаружили еще двоих погибших. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе на месте катастрофы.

В ближайшее время тела поднимут на поверхность. Общее число найденных жертв достигло шестнадцати.

Напомним, самолет Минобороны пропал с радаров утром 25 декабря. На его борту находились 92 человек. Среди них – военнослужащие, журналисты, а также ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Судно направлялось в Сирию.

По материалам: interfax.ru
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