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27.12.16 / 20:09 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: В момент перед падением Ту-154 пилот ругался на закрылки

Эксперты расшифровали речевой самописец

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

В момент перед падением самолета Ту-154 Минобороны под Сочи пилот ругался на закрылки. Об этом во вторник пишет Life со ссылкой на близкий к следствию источник.

Слова о закрылках сопроводил крик «Командир, падаем!», отметило издание. Эксперты расшифровали запись речевого самописца. Пленка с переговорами экипажа оказалась сохранной. Еще один самописец пока что не прибыл в Москву для расшифровки.

Отметим, ранее в СК сообщили, что допросили всех очевидцев падения Ту-154, в том числе человека, который снял на камеру падение самолета. Потерпевшими по делу признали более 90 человек.

Самолет упал в акваторию Черного моря утром в воскресенье. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Самолет рухнул через две минуты после взлета. Лайнер Минобороны летел в Сирию, на авиабазу Хмеймим. В нем были хористы военного оркестра Александрова, руководитель оркестра Валерий Халилов, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и благотворитель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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