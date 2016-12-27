Все новости

27.12.16 / 23:18 Новости / Россия и мир

В Минобороны рассказали о завершении расшифровки «черного ящика» Ту-154

Результаты позволят сузить перечень вероятных причин крушения

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

Специалисты министерства обороны завершили расшифровку информации с самописца самолета Ту-154. Об этом во вторник сообщили представители ведомства.

«Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — сказали в министерстве. Данные «черного ящика» изучили в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.

Напомним, водолазы обнаружили бортовой самописец Ту-154 во вторник. Также на месте крушения в Черном море они нашли тела нескольких погибших и часть хвостового оперения самолета. Катастрофа произошла в воскресенье. На борту самолета находились 92 человека. Никто из них не выжил.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016