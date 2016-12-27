В Минобороны рассказали о завершении расшифровки «черного ящика» Ту-154 Результаты позволят сузить перечень вероятных причин крушения

Специалисты министерства обороны завершили расшифровку информации с самописца самолета Ту-154. Об этом во вторник сообщили представители ведомства.

«Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — сказали в министерстве. Данные «черного ящика» изучили в Центральном научно-исследовательском институте ВВС.

Напомним, водолазы обнаружили бортовой самописец Ту-154 во вторник. Также на месте крушения в Черном море они нашли тела нескольких погибших и часть хвостового оперения самолета. Катастрофа произошла в воскресенье. На борту самолета находились 92 человека. Никто из них не выжил.