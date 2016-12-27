Турция запретила СМИ освещать убийство Андрея Карлова Запрет будет действовать до завершения расследования

В Анкаре суд запретил средствам массовой информации освещать расследование убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом пишет во вторник Анатолийское агентство.

Источник в суде сообщил, что запрет будет действовать, пока не завершится расследование. Запрещено распространять видеозаписи с места преступления и сведения о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Его застрелил бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Сразу после покушения Алтынташ стал выкрикивать фразы «не забывать Сирию» и «не забывать Алеппо». Злоумышленник был убит, Карлов скончался от полученных ран.