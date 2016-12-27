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27.12.16 / 15:07 Новости / Россия и мир / Экономика

Из-за введения биометрических шенгенских виз снизился турпоток из России

На 6%

Фото: iurist.su

Фото: iurist.su

Из-за введения биометрических шенгенских виз сократился турпоток Россиян в Европу. Об этом во вторник заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если бы не она, мы бы достигли показателей 2014 года», — сказала Ломидзе. В целом турпоток сократился за 2016 год на 6%.

В то же время в ряд стран турпоток из РФ увеличился. У россиян в течение года вырос интерес к Греции, Испании, а также к Таиланду, Вьетнаму, Италии, Болгарии, Тунису и некоторым другим государствам.

Отметим, ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что в I полугодии туристический поток из РФ в Тунис вырос на 600% год к году. Второе место по динамике турпотока у Иордании – 554%. За первые шесть месяцев 2016 года рост более чем на 100% показали Марокко, Доминиканская республика и Грузия.

По материалам: interfax.ru
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