Из-за введения биометрических шенгенских виз снизился турпоток из России На 6%

Из-за введения биометрических шенгенских виз сократился турпоток Россиян в Европу. Об этом во вторник заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если бы не она, мы бы достигли показателей 2014 года», — сказала Ломидзе. В целом турпоток сократился за 2016 год на 6%.

В то же время в ряд стран турпоток из РФ увеличился. У россиян в течение года вырос интерес к Греции, Испании, а также к Таиланду, Вьетнаму, Италии, Болгарии, Тунису и некоторым другим государствам.

Отметим, ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что в I полугодии туристический поток из РФ в Тунис вырос на 600% год к году. Второе место по динамике турпотока у Иордании – 554%. За первые шесть месяцев 2016 года рост более чем на 100% показали Марокко, Доминиканская республика и Грузия.