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27.12.16 / 22:06 Новости / Россия и мир / Экономика

ЕС выделил Украине более 55 млн евро безвозмездной помощи

ЕС признал украинские реформы

украинаУкраина получила вторую часть финансовой помощи от Евросоюза в размере более 55 млн евро. Об этом во вторник сообщили в министерстве финансов страны.

Объем второго транша составил 55,125 млн евро. По словам представителей украинского ведомства, эта помощь означает признание реформ со стороны ЕС.

Напомним, соглашение между украинскими властями и Еврокомиссией было подписано в 2014 году. ЕС должен был предоставить помощь по результатам оценки Еврокомиссии реформ на Украине. В частности – антикоррупционных и финансовых реформ. Первую часть финансовой помощи Украина получила в июле 2014 года в размере 250 млн евро.

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