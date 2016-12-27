ЕС выделил Украине более 55 млн евро безвозмездной помощи ЕС признал украинские реформы

Украина получила вторую часть финансовой помощи от Евросоюза в размере более 55 млн евро. Об этом во вторник сообщили в министерстве финансов страны.

Объем второго транша составил 55,125 млн евро. По словам представителей украинского ведомства, эта помощь означает признание реформ со стороны ЕС.

Напомним, соглашение между украинскими властями и Еврокомиссией было подписано в 2014 году. ЕС должен был предоставить помощь по результатам оценки Еврокомиссии реформ на Украине. В частности – антикоррупционных и финансовых реформ. Первую часть финансовой помощи Украина получила в июле 2014 года в размере 250 млн евро.