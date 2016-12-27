В двигатель Ту-154 могли попасть посторонние предметы Это одна из приоритетных версий

Следствие рассматривает попадание в двигатель Ту-154 посторонних предметов как одну из приоритетных версий. Об этом пишет во вторник ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах.

«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — сообщил источник. Он добавил, что следствие также по-прежнему считает ошибку пилотирования и техническую неисправность возможными причинами крушения самолета.

Напомним, накануне ФСБ назвала приоритетные версии причины падения самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение в минувшее воскресенье. В качестве основных причин были названы попадание в двигатель судна посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей. Также не была исключена ошибка пилота. Теракт на борту лайнера не рассматривается ФСБ в качестве рабочей версии.