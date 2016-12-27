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27.12.16 / 11:37 Новости / Россия и мир

В Подмосковье ввели в эксплуатацию три газопровода

В Дмитровском, Талдомском и Можайском районах

газопроводВ Московской области сданы в эксплуатацию три газопровода. Об этом во вторник сообщили в министерстве энергетики области.

Газопроводы появились в Дмитровском, Талдомском и Можайском районах. Их общая протяженность составляет 15,5 км. Построенные газопроводы в деревнях Княжево, Нушполы и Ивакино позволят газифицировать дома более 2 тыс. местных жителей.

Добавим, в будущем года власти области планируют построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах. В общей сложности там проживает свыше 32,9 тыс. человек. В 2016 году были созданы условия для подключения к газу домов более 30,5 тыс. жителей в 80 населенных пунктах.

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