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27.12.16 / 18:39 Новости / Общество / Россия и мир

Правительство пояснило заявления о продаже валокордина по рецепту

Чтобы не усложнять доступ для граждан

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Фото: otravlen.ru

Правительство России не намерено принимать решение о продаже валокордина по рецептам. Об этом во вторник заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

Помимо валокордина без рецепта также будут продавать йод и зеленку. «Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует», — пояснил Хлопонин. Он уточнил, что «это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают».

Отметим, ранее во вторник Хлопонин заявил, что со II квартала следующего года в число рецептурных препаратов могут войти валокордин, зеленка, йод и ряд других спиртосодержащих препаратов. Добавим, из-за массового отравления «Боярышников» в Иркутской области скончались 77 человек. После этого власти решили продавать некоторые препараты, в состав которых входит спирт, только в аптеках и по рецепту.

По материалам: tass.ru
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