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27.12.16 / 12:44 Новости / Россия и мир

Валокордин начнут отпускать по рецепту со II квартала 2017 года

В число рецептурных могут включить йод и зеленку

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Фото kakprosto.ru

Валокордин начнут отпускать по рецепту со II квартала 2017 года. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

Правительство планирует принять окончательное решение по продаже валокордина в I квартале следующего года. «Я думаю, что отпускаться будет в аптеках по рецепту», — сказал Хлопонин. Он добавил также, что в список рецептурных препаратов могут войти зеленка и йод.

Напомним, из-за массового отравления настойкой «Боярышник» в Иркутской области скончались, по последним данным, 77 человек. После произошедшего власти начали обсуждать возможность продажи спиртосодержащих медицинских препаратов по рецепту. Причем, как ранее отмечал Хлопонин, продукцию можно будет купить только в аптеках и специализированных магазинах.

По материалам: tass.ru
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