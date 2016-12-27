В США скончалась астроном Вера Рубин Она доказала существование темной материи

В США скончалась астроном Вера Рубин. Об этом сообщил во вторник как сын Аллан.

Исследовательница скончалась в Принстоне, штат Нью-Джерси «по естественным причинам». Вере Рубин было 88 лет.

Вера Рубин родилась в Филадельфии в 1928 году. Ей удалось доказать существование темной материи. Она вместе с астрономом Кентом Фордом провела вычисления, которые говорили о том, что большинство звезд в спиральных галактиках движутся с одинаковой угловой скоростью. Из этого следует, что плотность массы в галактиках одинакова для регионов с большим количеством звезд и для тех регионов, где звезд мало. Несмотря на то, что открытие было сделано в 1975 году, астрономическое сообщество признало его в 1980 году.