Все новости

27.12.16 / 15:19 Новости / Россия и мир

В США скончалась астроном Вера Рубин

Она доказала существование темной материи

Фото: engadget.com

Фото: engadget.com

В США скончалась  астроном Вера Рубин. Об этом сообщил во вторник как сын Аллан.

Исследовательница скончалась в Принстоне, штат Нью-Джерси «по естественным причинам». Вере Рубин было 88 лет.

Вера Рубин родилась в Филадельфии в 1928 году. Ей удалось доказать существование темной материи. Она вместе с астрономом Кентом Фордом провела вычисления, которые говорили о том, что большинство звезд в спиральных галактиках движутся с одинаковой угловой скоростью. Из этого следует, что плотность массы в галактиках одинакова для регионов с большим количеством звезд и для тех регионов, где звезд мало. Несмотря на то, что открытие было сделано в 1975 году, астрономическое сообщество признало его в 1980 году.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016