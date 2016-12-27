Водолазы обнаружили часть хвостового оперения Ту-154 И подняли его на поверхность

В Черном море обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя потерпевшего крушения самолета Ту-154. Об этом во вторник сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Водолазы подняли фрагмент на поверхность, передает «Интерфакс». Предположительно там же находятся два бортовых самописца.

Добавим, во вторник днем в ходе поисково-спасательных работ нашли основной черный ящик. Его доставят в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах.

Отметим, Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. Трагедия произошла в воскресенье.