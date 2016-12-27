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27.12.16 / 20:36 Новости / Россия и мир

Водолазы обнаружили часть хвостового оперения Ту-154

И подняли его на поверхность

Ту-154В Черном море обнаружены хвостовое оперение и часть второго двигателя потерпевшего крушения самолета Ту-154. Об этом во вторник сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Водолазы подняли фрагмент на поверхность, передает «Интерфакс». Предположительно там же находятся два бортовых самописца.

Добавим, во вторник днем в ходе поисково-спасательных работ нашли основной черный ящик. Его доставят в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах.

Отметим, Ту-154 потерпел крушение над Черным морем. Трагедия произошла в воскресенье.

По материалам: interfax.ru
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