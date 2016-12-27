Водолазы обнаружили черный ящик Ту-154 И тела трех погибших

Водолазам удалось обнаружить бортовой самописец на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сообщил собеседник агентства. Также водолазы обнаружили тела трех погибших и «большое количество останков».

Напомним, утром в минувшее воскресенье самолет Минобороны РФ вылетел из Адлера и потерпел крушение над Черным морем. На борту находились 92 человека, никто из них не выжил. В числе погибших музыканты ансамбля имени Александрова, правозащитник и доктор Елизавета Глинка и сотрудники СМИ.