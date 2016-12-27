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27.12.16 / 16:36 Новости / Россия и мир

Volkswagen отзывает 4,48 тыс. автомобилей в России

Из-за неисправности в гидросистеме

Volkswagen vwНемецкий автомобильный концерн Volkswagen отзывает 4,481 тыс. автомобилей в России. Об этом сообщили во вторник в Росстандарте.

Речь идет об автомобилях моделей Caddy, Golf и Jetta, проданных с 2013 по 2016 годы. Причиной отзыва стала возможность повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к включению сигнальной лампы. Ремонт автомобиля будет осуществлен бесплатно для владельцев.

Напомним, в начале декабря ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 1,32 тыс.  Ford EcoSport. Отзыв распространялся на автомобили, проданные в 2014—2016 годах .Его причиной стала неисправность замка рулевой колонки.

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