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27.12.16 / 13:40 Новости / Общество / Россия и мир

В Черном море нашли все «черные ящики» Ту-154

Два из них пока находятся в воде

черный-ящик ту-154

Фото: atsb.gov.au

Специалисты поисковой операции установили в акватории Черного моря местоположение всех «черных ящиков» самолета Ту-154. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

Один из бортовых самописцев извлекли из воды и направили на расшифровку. Местоположение двух других «черных ящиков» установлено, в ближайшее время начнется операция по их подъему из воды.

На борту Ту-154 находилось три бортовых самописца. Два из них располагались в хвостовой части судна, еще один – спереди.

Напомним, Ту-154 разбился 25 декабря. На борту были 92 человека, которые направлялись в Сирию. Среди них — ансамбль песни и пляски имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты, военные и экипаж судна. Самолет упал в Черное море вблизи Сочи.

По материалам: interfax.ru
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