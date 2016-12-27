Эксперты прокомментировали возможность взрыва на борту Ту-154 Нет признаков взрыва или пламени

Эксперты не выявили признаков взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ потерпевшего крушение 25 декабря. Об этом во вторник сообщили в силовых структурах.

Специалисты изучили извлеченные из Черного моря обломки и фрагменты самолета. «Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено», — сообщил источник ТАСС.

Отметим, ранее возможность теракта отвергла Федеральная служба безопасности РФ. В ФСБ сообщили, что основные версии крушения – попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо, отказ работы двигателя, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.