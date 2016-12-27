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27.12.16 / 02:05 Новости / Общество / Россия и мир

Хакер рассказал о взломе сайта Российского визового центра в США

Публиковать полученную информацию он не намерен

хакерХакер с ником Kapustkiy заявил о том, что ему удалось взломать базу данных Российского визового центра в США и получить информацию о клиентах. Об этом сообщает в понедельник BuzzFeed News. 

Издание сообщает, что хакер предоставил скриншот с украденными данными. Речь идет об именах, электронных адресах и телефонных номерах клиентов, которые обратились в центр с целью получить российскую визу.

Kapustkiy сообщил изданию, что не будет обнародовать полученные в результате взлома данные из этических соображений. «Я хочу, чтобы администраторы защищали данные лучше и понимали последствия взлома», — пояснил он. Издание связалось с людьми, имена которых были на присланном хакером скриншоты. Пять из них подтвердили, что обращались в центр.

 

По материалам: buzzfeed.com
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