Хакер рассказал о взломе сайта Российского визового центра в США Публиковать полученную информацию он не намерен

Хакер с ником Kapustkiy заявил о том, что ему удалось взломать базу данных Российского визового центра в США и получить информацию о клиентах. Об этом сообщает в понедельник BuzzFeed News.

Издание сообщает, что хакер предоставил скриншот с украденными данными. Речь идет об именах, электронных адресах и телефонных номерах клиентов, которые обратились в центр с целью получить российскую визу.

Kapustkiy сообщил изданию, что не будет обнародовать полученные в результате взлома данные из этических соображений. «Я хочу, чтобы администраторы защищали данные лучше и понимали последствия взлома», — пояснил он. Издание связалось с людьми, имена которых были на присланном хакером скриншоты. Пять из них подтвердили, что обращались в центр.