В «Юлмарте» прокомментировали процедуру наблюдения в «Юлмарт РСК» Акционеры не согласны с позициями друг друга

Миноритарии и мажоритарии «Юлмарта» прокомментировали процедуру наблюдения в дочерней компании интернет-ритейлера «Юлмарт РСК». Об этом АБН во вторник сообщили Михаил Васинкевич и Дмитрий Костыгин.

Ранее в компании заявляли, что решение суда предвещает «финансовое оздоровление компании, чей устойчивый рост был существенно замедлен конфликтом акционеров». После этого Михаил Васинкевич, основатель компании Donna Union Foundation, которой принадлежит 38,5% акций «Юлмарта», заявил, что введение процедуры наблюдения в отношении «Юлмарт РСК» означает начало «приведения «Юлмарта» к контролируемому банкротству». Васинкевич подчеркнул, что в течение месяца все кредиторы «Юлмарт РСК» одновременно смогут предъявить требования о досрочном погашении. Также он ожидает в ближайшем будущем процедуру наблюдения на других юрлицах холдинга «Юлмарт». «Финальная цель всех этих действий — получение Костыгиным (мажоритарный акционер «Юлмарта» — АБН) полного контроля над компанией», — опасается Васинкевич.

В свою очередь Дмитрий Костыгин отмечает, что процедура наблюдения – техническая история, которая никак не сказывается на развитии «Юлмарта». «Со всеми кредиторами идут переговоры о реструктуризации долга, со многими уже достигнуты соглашения. Уверен, что в результате финансового оздоровления «Юлмарт РСК» будет найден выход из сложившейся ситуации», — заявил Костыгин. Процедура наблюдения, по его словам, обеспечит равные возможности всем кредиторам. «При этом миноритарные акционеры по-прежнему игнорируют наши предложения о реструктуризации долга и конвертации его в акции», — добавил Костыгин.

Ранее мажоритарные акционеры «Юлмарта» заявили, что процедура «не означает признания несостоятельности». ГК “Юлмарт”, по их словам, обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, продолжает вести операционную деятельность и заниматься проектами развития.

Во вторник в петербургском арбитражном суде состоялось рассмотрение иска «Балтийской электронной площадки» к «Юлмарту РСК» на 50 млн рублей. В результате в дочерней компании, которая ответственна за розничную реализацию товаров и оказание услуг «Юлмарта», ввели процедуру наблюдения.

Конфликт акционеров «Юлмарта» развивается с конца 2015 года. С одной стороны выступают миноритарные акционеры Михаил Васинкевич и Алексей Никитин (принадлежит треть компании), с другой стороны – мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер. Костыгин и Мейер заявляли о готовности выкупить долги компании за собственные средства, а также приобрести доли миноритариев.