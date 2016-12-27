В Амурской области заморозили проект «Ростеха» и Shenhua Компании должны были разрабатывать угольное месторождение

Проект китайской Shenhua и «Ростеха» в Амурской области заморозили. Об этом в вторник сообщил глава российской госкорпорации Сергей Чемезов.

«Ростех» и Shenhua должны были разрабатывать Огоджинское угольное месторождение. Проект заморозили не по вине «Ростеха», подчеркнул Чемезов.

Добавим, меморандум о совместной работе подписали в 2014 году. Компании должны были также построить угольный терминал «Порт Вера» в Приморье.

Отметим, запасы угля в Огоджинском месторождении оценивают в 1,6 млрд тонн. Инвестиции в проект должны были составить $8-10 млрд.