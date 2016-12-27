Итальянская компания инвестирует 5 млн евро в завод в Тульской области Строительство завершится в апреле 2017 года

Итальянская компания Poligof инвестирует 5 млн евро в строительство завода по выпуску продукции в области гигиены и пленочного покрытия на территории Богородицкого района Тульской области. Об этом накануне сообщила Корпорация развития региона.

Строительство завода началось. Сдача объекта планируется в апреле 2017 года. На первом этапе проекта будет создано более 50 новых рабочих мест.

Отметим, в течение 2016 года объемы инвестиций в Тульскую область превысили 100 млрд рублей. Их них почти 12 млрд рублей направлены на строительство предприятий пищевой промышленности и нефтепереработки в особой экономической зоне «Узловая».

Так китайский автоконцерн Great Wall Motors в настоящее время строит автозавод в «Узловой». Инвестиции в проект превысили $500 млн. Компания планирует открыть в 2017 году восемь новых дилерский центров в России.