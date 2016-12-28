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28.12.16 / 15:09 Новости / Россия и мир / Финансы

В 2017 году правительство увеличит поддержку регионов до 1,6 трлн рублей

Это примерно 9%

деньги доллар валюта купюры монеты евро рубль биржаВ 2017 году правительство увеличит поддержку российских регионов до 1,6 трлн рублей. Об этом в среду сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Поддержку увеличат примерно на 9%. «В условиях нелегкого бюджета это было не самым простым делом ", — сказал Медведев.

Отметим, в следующем году на бюджетные кредиты регионам выделят до 200 млрд рублей. Кредиты выдадут по ставке 0,1% годовых. При этом на кредиты для ликвидации ЧП ставка составит 0%. Также Медведев пообещал, что дефицит региональных бюджетов к 2019 году сократится в два раза по отношению к показателям 2016 года.

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