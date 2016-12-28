В 2017 году правительство увеличит поддержку регионов до 1,6 трлн рублей Это примерно 9%

В 2017 году правительство увеличит поддержку российских регионов до 1,6 трлн рублей. Об этом в среду сказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Поддержку увеличат примерно на 9%. «В условиях нелегкого бюджета это было не самым простым делом ", — сказал Медведев.

Отметим, в следующем году на бюджетные кредиты регионам выделят до 200 млрд рублей. Кредиты выдадут по ставке 0,1% годовых. При этом на кредиты для ликвидации ЧП ставка составит 0%. Также Медведев пообещал, что дефицит региональных бюджетов к 2019 году сократится в два раза по отношению к показателям 2016 года.