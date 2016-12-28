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28.12.16 / 01:19 Новости / Россия и мир

В Берлине арестовали пытавшихся поджечь бездомного беженцев

Их подозревают в групповом покушении на убийство

Фото pravdaurfo.ru

Фото pravdaurfo.ru

В Берлине арестовали семерых беженцев, попытавшихся поджечь бездомного в метро. Об этом во вторник сообщили в столичной прокуратуре страны.

Молодых людей арестовали по обвинению в групповом покушении на убийство. В данный момент они находятся в камере предварительного заключения.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября и вызвал большой общественный резонанс. Семеро молодых людей в возрасте от 15 до 21 года подожгли одежду бездомного. Очевидцы вовремя потушили огонь и спасли пострадавшего. Все арестованные въехали в ФРГ с 2014 года как беженцы. Шестеро из них – сирийцы, один – из Ливии.

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