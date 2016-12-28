Скрипачку Сару Чанг ограбили при перелете в Москву В данный момент она пишет заявление в полиции в Москве

У американской скрипачки Сары Чанг украли $12 тыс. при перелете в Москву для выступления. Об этом в среду сообщили организаторы выступления.

Сара Чанг прилетела для выступления на фестивале «Новый год в консерватории». Она летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне. В какой именно момент из ее багажа пропали драгоценности – неизвестно. В настоящее время Чанг пишет заявление в полиции в Москве.

Добавим, Сара Чанг – скрипачка из США. Она имеет корейское происхождение. Скрипачка обладает множеством профессиональных наград. Среди них – премия Эвери Фишера и премия Международной музыкальной академии Киджи в Сиене.