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28.12.16 / 02:15 Новости / Россия и мир

Скрипачку Сару Чанг ограбили при перелете в Москву

В данный момент она пишет заявление в полиции в Москве

кражаУ американской скрипачки Сары Чанг украли $12 тыс. при перелете в Москву для выступления. Об этом в среду сообщили организаторы выступления.

Сара Чанг прилетела для выступления на фестивале «Новый год в консерватории». Она летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне. В какой именно момент из ее багажа пропали драгоценности – неизвестно. В настоящее время Чанг пишет заявление в полиции в Москве.

Добавим, Сара Чанг – скрипачка из США. Она имеет корейское происхождение.  Скрипачка обладает множеством профессиональных наград. Среди них – премия Эвери Фишера и премия Международной музыкальной академии Киджи в Сиене.

По материалам: tass.ru
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