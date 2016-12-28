Черногория объявила в международный розыск двоих россиян По подозрению в попытке госпереворота 16 октября

Спецпрокуратура Черногории объявила в международный розыск двоих россиян и троих сербов по подозрению в создании преступной организации и терроризме. Об этом в прокуратуре страны сообщили во вторник.

В отношении подозреваемых выданы ордера на арест. Как сообщили в ведомстве, информация о разыскиваемых находится в базе данных Интерпола.

Напомним, ранее черногорские власти объявляли в розыск граждан РФ Эдуарда Широкова и Владимира Попова. Их обвиняют в попытке госпереворота в день парламентских выборов в стране 16 октября. По версии следствия, националисты из России, Сербии и Черногории собирались насильственным путем свергнуть премьера страны Мило Джукановича. 16 октября в Черногории арестовали 20 сербских граждан по подозрению в подготовке терактов.