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28.12.16 / 06:11 Новости / Россия и мир

Черногория объявила в международный розыск двоих россиян

По подозрению в попытке госпереворота 16 октября

Спецпрокуратура Черногории  объявила в международный розыск двоих россиян и троих сербов по подозрению в создании преступной организации и терроризме. Об этом в прокуратуре страны сообщили во вторник.

В отношении подозреваемых выданы ордера на арест. Как сообщили в ведомстве, информация о разыскиваемых находится в базе данных Интерпола.

Напомним, ранее черногорские власти объявляли в розыск граждан РФ Эдуарда Широкова и Владимира Попова. Их обвиняют в попытке госпереворота в день парламентских выборов в стране 16 октября. По версии следствия, националисты из России, Сербии и Черногории собирались насильственным путем свергнуть премьера страны Мило Джукановича. 16 октября в Черногории арестовали 20 сербских граждан по подозрению в подготовке терактов.

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