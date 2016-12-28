СМИ: Российские чиновники признали наличие допинговой системы А ранее отрицали

Российские чиновники признали, что в РФ работает допинговая система. Об этом в среду пишет The New York Times после разговоров с некоторыми спортивными чиновниками России.

И.о. главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович сообщила, что работал «институциональный сговор». При этом в нем не было задействовано руководство страны.

Арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов высказался положительно о том, что Всемирное антидопинговое агентство смогло при участии Григория Родченкова провести собственное расследование. Издание отмечает, что признание возможных ошибок может означать попытки договориться с мировыми спортивными чиновниками.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за привлечение к допингу. В начале декабря ВАДА опубликовало еще одну часть расследования о допинге в российском спорте. Агентство подсчитало, что якобы более 1 тыс. атлетов участвовали в обманных маневрах с пробами на допинг. В Минспорте сказали, что система допинга в России не работает.