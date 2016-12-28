Дефицит бюджета Крыма на 2017 год сократили в шесть раз Составил 3,1 млрд рублей

Дефицит бюджета Крыма на 2017 год уменьшили в шесть раз. Госсовет Крыма утвердил региональный бюджет в среду.

Дефицит утвердили на уровне 3,1 млрд рублей. На 2016 год дефицит бюджета составлял 19,2 млрд рублей.

Доходы бюджета вырастут в следующем года на 25,7% до 131,7 млрд рублей. Из них безвозмездных поступлений – почти 75%. Расходы бюджета составят 134,8 млрд рублей, рост отметили на уровне 9,8%.

На 2016 год доходы бюджета составили 103,5 млрд рублей. Дефицит – 122,7 млрд рублей. Больше всего бюджетных средств в Крыму планируют потратить на национальную экономику. Следующими по размеру трансфертов сферами станут образование, соцполитика и здравоохранение.