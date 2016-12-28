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28.12.16 / 19:17 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Фонд борьбы с коррупцией попросил ФАС проверить стадион на Крестовском острове

Законность контракта между Смольным и новым подрядчиком стадиона

стадион

стадион

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в ФАС для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Об этом глава ФБК Алексей Навальный сообщил в среду.

ФБК заявил, что Смольный незаконно заключил госконтракт с новым подрядчиком – компанией «Метрострой». «Его заключили без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации», — сообщает Навальный и поясняет, что оснований для чрезвычайной ситуации не было.

Кроме того, фонд выявил нарушения при выплате средств подрядчику. В течение 15 дней «Метрострой» получит полную стоимость работ – более чем 952 млн рублей. «Это до подписания всех актов, до приемки работ», — обращает внимание Навальный.

Напомним, 26 декабря Смольный заключил с «Метростроем» новый договор на 952 млн рублей. Срок его действия – до 31 марта 2017 года. Власти Петербурга объяснили это необходимостью выполнить требования по предоставлению безопасности.

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