Фонд борьбы с коррупцией попросил ФАС проверить стадион на Крестовском острове Законность контракта между Смольным и новым подрядчиком стадиона

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в ФАС для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства при строительстве стадиона на Крестовском острове в Петербурге. Об этом глава ФБК Алексей Навальный сообщил в среду.

ФБК заявил, что Смольный незаконно заключил госконтракт с новым подрядчиком – компанией «Метрострой». «Его заключили без торгов якобы из-за произошедшей некой чрезвычайной ситуации», — сообщает Навальный и поясняет, что оснований для чрезвычайной ситуации не было.

Кроме того, фонд выявил нарушения при выплате средств подрядчику. В течение 15 дней «Метрострой» получит полную стоимость работ – более чем 952 млн рублей. «Это до подписания всех актов, до приемки работ», — обращает внимание Навальный.

Напомним, 26 декабря Смольный заключил с «Метростроем» новый договор на 952 млн рублей. Срок его действия – до 31 марта 2017 года. Власти Петербурга объяснили это необходимостью выполнить требования по предоставлению безопасности.