Все новости

28.12.16 / 22:08 Новости / Россия и мир

Около 30 человек пострадали при взрыве на празднике на Филиппинах

Жители в парке праздновали фиесту

филиппины_флагОт взрыва во время праздника в филиппинском городе Хилонгос пострадали около 30 человек. Об этом в среду сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв произошел в переполненном парке, где жители праздновали фиесту. Люди собрались для совместного просмотра матча по боксу. Информации о погибших пока нет.

Напомним, на прошлой неделе на Филиппинах произошло нападение на христианский храм. Пострадали минимум 13 человек. Предполагается, что к этому причастна радикальная исламистская группировка «Абу Сайяф». Она присягала террористической организации ИГ.

По материалам: xinhuanet.com
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016