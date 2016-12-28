Около 30 человек пострадали при взрыве на празднике на Филиппинах Жители в парке праздновали фиесту

От взрыва во время праздника в филиппинском городе Хилонгос пострадали около 30 человек. Об этом в среду сообщает агентство Синьхуа.

Взрыв произошел в переполненном парке, где жители праздновали фиесту. Люди собрались для совместного просмотра матча по боксу. Информации о погибших пока нет.

Напомним, на прошлой неделе на Филиппинах произошло нападение на христианский храм. Пострадали минимум 13 человек. Предполагается, что к этому причастна радикальная исламистская группировка «Абу Сайяф». Она присягала террористической организации ИГ.