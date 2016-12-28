Генпрокуратура потребовала от Чубайса устранить нарушения по закупкам «Роснано»

Генеральная прокуратура РФ потребовала от председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса устранить нарушения по госзакупкам компании. Об этом в ведомстве сообщили в среду.
«Роснано» нарушала сроки оплаты по договорам. Кроме того, сроки размещения сведений о тендерах в единой информационной системе в сфере закупок также не соблюдались. Генпрокуратура потребовала от Чубайса найти виновных, привлечь их к ответственности и устранить нарушения.
Отметим, в начале 2016 года Счетная палата России проанализировала работу «Роснано». В доклад попала отчетность за 2010—2015 годы. Аудиторы установили, что «Роснано» в 2014—2015 году выплатила управляющей компании премии на сумму 25,5 млн рублей за убыточные проекты. СП РФ предложила Чубайсу запретить выплачивать премии по убыточным проектам, но глава «Росатома» это делать отказался.