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28.12.16 / 13:49 Новости / Россия и мир / Финансы

Генпрокуратура потребовала от Чубайса устранить нарушения по закупкам «Роснано»

Потому что «Роснано» нарушила сроки оплаты по договорам

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Генеральная прокуратура РФ потребовала от председателя правления госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса устранить нарушения по госзакупкам компании. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

«Роснано» нарушала сроки оплаты по договорам. Кроме того, сроки размещения сведений о тендерах в единой информационной системе в сфере закупок также не соблюдались. Генпрокуратура потребовала от Чубайса найти виновных, привлечь их к ответственности и устранить нарушения.

Отметим, в начале 2016 года Счетная палата России проанализировала работу «Роснано». В доклад попала отчетность за 2010—2015 годы. Аудиторы установили, что «Роснано» в 2014—2015 году выплатила управляющей компании премии на сумму 25,5 млн рублей за убыточные проекты. СП РФ предложила Чубайсу запретить выплачивать премии по убыточным проектам, но глава «Росатома» это делать отказался.

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