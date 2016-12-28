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28.12.16 / 13:59 Новости / Петербург и Ленобласть

Приставы возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего «Головного завода»

За неисполнение предписания Арбитражного суда

Судебные приставы, фото с сайта smartnews.ruУправление Федеральной службы досудебных приставов по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО «Головной завод» Анны Рулевой. Об этом сообщили в ведомстве в среду.

По данным «Фонтанки», «Головной завод» был признан банкротом и был обязан самостоятельно ввести частичное ограничение потребление электроэнергии. Решение Арбитражного суда предприятие должно было исполнить до полного погашения долга в 50 млн рублей.

Анна Рулевая, по данным УФССП, «намерено вводила приставов в заблуждение, предоставляя подложные  документы о намерении исполнить решение суда и документы об исполнении решения суда». В ее отношении возбудили уголовное дело по статье 315 УК – «Неисполнение решения суда».

«Головной завод» входит в промышленную группу «Стройкомплект». Предприятие специализируется на производстве газобетонных блоков и асфальта. Ранее «Петербургская сбытовая компания» обратилась в петербургский арбитраж с просьбой признать предприятие банкротом. Причиной для такого решения стал долг предприятия за электроэнергию в размере более 28 млн рублей.

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