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28.12.16 / 15:32 Новости / Общество / Россия и мир

Шахтерам «Кингкоула» за неделю выплатили свыше 39 млн рублей

До 1 января на выплаты отправят около 50 млн рублей

Фото sovetclub.ru

Фото sovetclub.ru

Работникам угольной компании «Кингкоул» за неделю выплатили 39,4 млн рублей. Об этом в среду сообщили в правительстве Ростовской области.

До 1 января, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, горнякам выплатят до 50 млн рублей. Общая сумма задолженности перед шахтерами превышает 340 млн рублей.

Напомним, летом работники «Кингкоула» объявили голодовку в связи с долгами по зарплате. Деньги не получили более 2,2 тыс. человек. Суд в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении директора «Кингкоула».

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