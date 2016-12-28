Госстройнадзор Петербурга отметил снижение нарушений в области строительства в 2016 году Застройщики стали чаще переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию

Госстройнадзор отметил снижение нарушений в области строительства в 2016 году. Об этом служба государственного строительного надзора и экспертизы сообщила в среду.

В течение двух лет нарушения требований технических регламентов и проектной документации сократились с 820 до 663 раз. Строительство объектов без соответствующего разрешения в 2014 году составило 70 случаев, в 2016 году – 29 случаев. Эксплуатация объектов без соответствующего разрешения с 2015 года снизилась почти в 2,5 раза – до 29 раз.

В то же время петербургские застройщики стали чаще переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию. Так, в 2016 году на продление разрешений на строительство подали 813 заявлений, в 2015 году – 713 заявлений.

Отметим, ранее председатель комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский сообщил, что в Петербурге в настоящее время есть 26 проблемных объектов. В реестре зарегистрировано более 2 тыс. обманутых дольщиков.

В Петербурге, отмечал Барановский, нет ни одного заброшенного объекта. За каждым проблемным комплексом следят городские власти.