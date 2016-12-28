Индекс холостяка: выпей водки, закуси мандарином

Корзина холостяка на минувшей неделе незначительно подешевела, и виной тому — водка. Мониторинг еженедельно проводят АБН и «Эхо Москвы» в Петербурге.

Стоимость корзины неженатого мужчины на минувшей неделе подешевела на 4 рубля 82 копейки и составила 2427 рубля 92 копейки. Основные изменения происходят как всегда в овощных позициях. Огурцы подорожали на 22 рубля 25 копейки за килограмм, помидоры — на 10 рублей 22 копейки. Дорожают также и бананы (прибавка в 6 рублей 42 копейки) и даже картофель (на 2 рубля 97 копеек).

Что касается снижения цен, то лидером стала водка, которая потеряла сразу 17 рублей 34 копейки. С большим отрывом за ней идут мандарины (подешевели на 5 рублей 17 копеек) и рис (на 3 рубля 80 копеек). Стабильны цены на сельдь и одноразовые станки для бритья.

Пришло время подвести некоторые итоги. «Индекс холостяка» стартовал в феврале. За 10 месяцев этого года (сравниваем данные 29 февраля и 26 декабря) значительнее всего изменились в цене традиционно сезонные товары. Так, мандарины подешевели на 52 рубля 34 копейки, помидоры на 30 рублей 2 копейки, а яблоки — на 28 рублей 39 копеек. За это же время сильнее всего подорожала сельдь — на 54 рубля 50 копеек и водка — на 27 рублей 35 копеек. Третье место среди подорожавших занимают сосиски, которые за 10 месяцев прибавили 21 рубль 87 копеек.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.