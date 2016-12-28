Генпрокурор Израиля разрешил допросить Нетаньяху – СМИ Его допросят в ближайшее время

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить премьера страны Биньямина Нетаньяху. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.

Нетаньяху вызывают на допрос в рамках расследования уголовного дела. Его допросят в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор страны распорядился о начале проверки следствием приобретения Израилем германских подводных лодок. Против Нетаньяху выдвигают обвинения в мошенничестве и получении взяток. Однако Мандельблит до сих пор не давал разрешения на полноценное начало расследования.