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28.12.16 / 23:44 Новости / Россия и мир

Генпрокурор Израиля разрешил допросить Нетаньяху – СМИ

Его допросят в ближайшее время

Беньямин НетаньяхуГенеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции допросить премьера страны Биньямина Нетаньяху. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.

Нетаньяху вызывают на допрос в рамках расследования уголовного дела. Его допросят в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что генпрокурор страны распорядился о начале проверки следствием приобретения Израилем германских подводных лодок. Против Нетаньяху выдвигают обвинения в мошенничестве и получении взяток. Однако Мандельблит до сих пор не давал разрешения на полноценное начало расследования.

По материалам: tass.ru
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