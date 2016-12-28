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28.12.16 / 20:24 Новости / Россия и мир

Роспотребнадзор не будет изымать из магазинов спиртовые лосьоны и дезодоранты

Потому что их нельзя употреблять как суррогат алкогольной продукции

Фото: malimar.ru

Фото: malimar.ru

Роспотребнадзор уточнил, что из продажи не будут изымать спиртовые лосьоны и дезодоранты. Ведомство сообщило об этом в среду.

Запрет коснется продажи непищевой продукции, содержание алкоголя в которой превышает 25 градусов. Однако эта мера не коснется товаров, которые находятся в аэрозольной упаковке, имеют фиксированную крышку или консистенцию (гель, пена, крем). Это предотвращает использование продукции в качестве суррогата алкогольной продукции, отмечает Роспортебнадзор.

Напомним, из-за отравления спиртосодержащим «Боярышником» в Иркутской области 17-23 декабря скончались 75 человек. Более 120 жителей региона получили отравления.

В Иркутской области ввели режим ЧС и запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет продлится до окончания проверок.

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