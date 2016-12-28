Объем эмиссии карты «Мир» достиг 1,76 млн штук Ранее сообщалось о планах выпустить 2-3 млн карт в 2016 году

Объем выпуска карт платежной системы «Мир» составил к настоящему моменту 1,76 млн штук. Об этом в среду сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набибулина.

Она отметила, что к системе присоединились 167 банков. Более ста из них уже принимают к оплате карты «Мир».

Напомним, в ноябре гендиректор Национальной системы платежных карт Сергей Бочкарев заявлял о планах выпустить 2-3 млн карт к концу 2016 года. НСПК работает с 2014 года и выступает как оператор платежной карты «Мир». Все акции НСПК принадлежат ЦБ России.