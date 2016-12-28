Ушла из жизни актриса Клоди Жансак — СМИ На 90-м году жизни

Умерла знаменитая французская комедийная актриса Клоди Жансак. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro.

По словам сына актрисы, она скончалась во сне. Ей было 89 лет.

Напомним, Клоди Жансак наиболее известна по фильмам, где она играет супругу персонажа Луи де Фюнеса. Они совместно сыграли в десяти фильмах. Среди них – «Большие каникулы», «Оскар», «Жандарм женится» и другие. Всего Жансак приняла участие в более чем ста картинах. В 2016 году она снялась во франко-бельгийском фильме «Баден-Баден».