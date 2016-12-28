Комстрой Петербурга устраняет замечания Ростехнадзора на стадионе на Крестовском Чтобы получить заключение о соответствии

Комитет по строительству Петербурга устраняет замечания, полученные от Ростехнадзора во время итоговой проверки стадиона на Крестовском острове. Об этом в комитете сообщили накануне вечером.

В результате объекту должны выдать заключение о соответствии. В настоящий момент на арене завершили строительно-монтажные работы, проходит демобилизация рабочих. Полный пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию готов.

Отметим, при этом работы по вибрации поля продолжат в январе-марте. Потому что «работы по устранению замечаний FIFA выходят за рамки действующих контрактов», подчеркнули в комитете.

Ранее в декабре проектно-сметную документацию стадиона утвердили в МВД, МЧС, ФСБ и ФСО. «Главгосэкспертиза» также выдала положительное заключение на документацию. В результате «Метрострой» и комитет по строительству заключили новый контракт. Он связан с дополнительными работами по безопасности и зоне контроля.

Таким образом, для достройки стадиона заключили еще один контракт. Его стоимость – 1 млрд рублей. Срок выполнения работ – до 31 марта 2017 года.

Стоимость первого этапа работ превысила 40 млрд рублей. Стадион строят почти 10 лет. В 2017 году он по концессии перейдет в пользование ФК «Зенит».