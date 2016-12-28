Куба законодательно ограничила использование имени Кастро Использовать имя Кастро могут только деятели искусства и специальные организации

Парламент Кубы принял закон об ограничении использования имени Фиделя Кастро. Депутаты подписали соответствующий документ во вторник.

Согласно закону, использование имени Кастро запрещается в наименовании учреждений и городских объектов, а также во всех видах наград или титулов. Кроме того, запрещается использование изображений с революционным лидером при возведении памятников. Имя команданте нельзя будет использовать и в коммерческих марках.

При этом закон разрешает использовать имя Кастро в названиях организаций, которые созданы «для изучения и распространения его мышления и дела». Деятелям искусства тоже можно будет использовать образ Кастро в своем творчестве.

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября в возрасте 90 лет. В своей последней воле он призвал отказаться от увековечивания его имени в названиях уличных объектов, а также от возведения ему памятников. Так Кастро выразил негативное отношение к культу личности. Отметим также, что в 1959 году Совет министров республики принял закон, который запрещает возводить монументы государственным деятелям при их жизни.