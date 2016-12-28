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28.12.16 / 19:52 Новости / Общество / Россия и мир

Военные получат свыше 8 тыс. квартир в Москве

В будущем году

апартаменты квартира дом жилье недвижимостьВоеннослужащие получат более 8 тыс. квартир в Москве. Об этом в среду сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

Военным выделят квартиры в следующем году. По словам Пирогова, продолжается работа по предложению военнослужащим 700 квартир «слушательского фонда».

Отметим, также первом квартале 2017 года воронежские военнослужащие более 800 квартир. По итогам этого года очередь на получение квартиры для военнослужащих в Воронежской области сократилась на 10%. За это время было заключено на 30% больше договоров на оформление квартиры, чем в прошлом.

По материалам: interfax.ru
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